Игрок «Реала» расстроился из-за непопадания в список номинантов на «Золотой мяч»-2024

Нападающий «Реала» Родриго высказался по поводу того, что его не включили в число претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

«Я был расстроен, потому что думаю, что заслуживал быть в этом списке. Не хочу умалять заслуги других игроков, но я думал, что мне найдется место среди 30 [номинантов].

Это стало неожиданностью... Но я мало что могу сделать, решения принимаю не я. Все знают, что я возмущен. Меня поддержали как в сборной, так и в «Реале», – заявил Родриго.