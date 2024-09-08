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    • Игрок «Реала» расстроился из-за непопадания в список номинантов на «Золотой мяч»-2024

    Игрок «Реала» расстроился из-за непопадания в список номинантов на «Золотой мяч»-2024

    Нападающий «Реала» Родриго высказался по поводу того, что его не включили в число претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

    «Я был расстроен, потому что думаю, что заслуживал быть в этом списке. Не хочу умалять заслуги других игроков, но я думал, что мне найдется место среди 30 [номинантов].

    Это стало неожиданностью... Но я мало что могу сделать, решения принимаю не я. Все знают, что я возмущен. Меня поддержали как в сборной, так и в «Реале», – заявил Родриго.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали на этой неделе – полный список можно посмотреть здесь.

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    Источник: ESPN

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    08.09.2024 23:36
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    Комментарии (2)
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    Glebson
    1725828273
    Думаю, в топ-15 точно мог войти
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    mixdmitrakow
    1725831156
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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