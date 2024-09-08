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    • Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с Шотландией

    Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с Шотландией

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на игру 2-го тура Лиги наций против Шотландии.

    «Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.

    Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь», – сказал Мартинес.

    • 5 сентября Роналду отыграл 88 минут против Хорватии.
    • Форвард забил гол, который стал 900-м в его карьере.
    • Его оставили в запасе португальской сборной в официальной встрече впервые с 10 ноября 2022 года.

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    Источник: Goal

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    08.09.2024 22:33
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1725828418
    900 голов и хватит! Так решил тренер португальской сборной...)))
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