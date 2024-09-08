Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на игру 2-го тура Лиги наций против Шотландии.

«Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.

Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь», – сказал Мартинес.