Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с Шотландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал свое решение не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на игру 2-го тура Лиги наций против Шотландии.
«Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.
Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь», – сказал Мартинес.
- 5 сентября Роналду отыграл 88 минут против Хорватии.
- Форвард забил гол, который стал 900-м в его карьере.
- Его оставили в запасе португальской сборной в официальной встрече впервые с 10 ноября 2022 года.