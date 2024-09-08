Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова показала, как отдыхает на яхте в полуобнаженном виде

Российская гимнастка и фанатка «Спартака» Ангелина Мельникова выложила фото с отдыха на яхте.
На девушке надеты лифчик и шорты.
- 24-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка токийских Игр (2021 год).
- Помимо собственной карьеры девушка тренирует детей.
- Мельникова посещает матчи «Спартака».
Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила сочные фото с отдыха в Турции
Обаятельная гимнастка Мельникова – фанатка «Спартака»: как она начала болеть за клуб?
Топ-10 самых красивых спортсменок России