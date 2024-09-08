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    • Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова показала, как отдыхает на яхте в полуобнаженном виде

    Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова показала, как отдыхает на яхте в полуобнаженном виде

    Российская гимнастка и фанатка «Спартака» Ангелина Мельникова выложила фото с отдыха на яхте.

    На девушке надеты лифчик и шорты.

    • 24-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка токийских Игр (2021 год).
    • Помимо собственной карьеры девушка тренирует детей.
    • Мельникова посещает матчи «Спартака».

    Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила сочные фото с отдыха в Турции

    Обаятельная гимнастка Мельникова – фанатка «Спартака»: как она начала болеть за клуб?

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

    Источник: телеграм-канал Ангелины Мельниковой

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    08.09.2024 08:34
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    Комментарии (7)
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    Иван Петров 1986
    1725774445
    Ну и зачем эту очередную нехорошую женщину нам показали?
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    Axe111
    1725774949
    )
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    АлексМак
    1725787447
    Зачем это здесь? И где полуобнажённый вид? Запакована по полной.
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    alefreddy
    1725865621
    прикольная радостная девица
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