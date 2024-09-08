Чужой из «Амкала» подробно рассказал о скандале с Дзюбой

Игрок «Амкала» Чужой высказался о конфликте с Артемом Дзюбой по ходу матча любительской Т-Лиги.

Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».

«Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: «Ты че, *** [долбанутый], что ли?» Он подходит и еще сзади бьет по лицу.

Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: «Отстань от меня», еще что-то… А! Говорю ему: «Иди на *** [хрен]!» Типа, отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это просто вседозволенность какая-то.

Понятно, что это Дзюба. Но что теперь? Давайте именем Дзюбы турнир назовем, если рэф боится его удалить, а главный по судьям просто смотрит на это со стороны.

Какое должно быть решение? Мне желтую карточку за мат, а им две красные карточки – за удар по лицу и за пинок. Все очевидно», – сказал Чужой.