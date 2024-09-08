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    Чужой из «Амкала» подробно рассказал о скандале с Дзюбой

    Игрок «Амкала» Чужой высказался о конфликте с Артемом Дзюбой по ходу матча любительской Т-Лиги.

    • Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.
    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля. Вместо «Амкала» с «Мандалориан» Дзюбы сыграла команда «Чертаново Медиа».

    «Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: «Ты че, *** [долбанутый], что ли?» Он подходит и еще сзади бьет по лицу.

    Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: «Отстань от меня», еще что-то… А! Говорю ему: «Иди на *** [хрен]!» Типа, отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это просто вседозволенность какая-то.

    Понятно, что это Дзюба. Но что теперь? Давайте именем Дзюбы турнир назовем, если рэф боится его удалить, а главный по судьям просто смотрит на это со стороны.

    Какое должно быть решение? Мне желтую карточку за мат, а им две красные карточки – за удар по лицу и за пинок. Все очевидно», – сказал Чужой.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2024 08:27
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    Комментарии (9)
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    Artemka444
    1725775599
    Дебилушка ты!!
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    andr45
    1725776731
    До 25 лет этот урод, который Дзюба все время хныкался, что его дяденьки в штрафной бьют(( А теперь этот всероссийский и великовозрастный онанист разошелся. ПРИМЕР ШИРОКОВА ЗАРАЗИТЕЛЕН(( А судья что? Или испугался, что и его изобьют, или тоже го..ик)
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    ...уефан
    1725781470
    ...ну, если всё так, как ты говоришь, чего ты ему в хлебало не врезал!?...
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    anatolich72
    1725788614
    Дзюба и мозг, понятие несовместимые.
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    FCSpartakM
    1725789257
    ну играют в дворовый футбол, а во дворе за слово ******* бьют по лицу
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    FWSPM
    1725789465
    Это какой то позор! (с)
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