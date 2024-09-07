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    • Дзюба высказался о скандале со своим участием в любительской лиге

    Дзюба высказался о скандале со своим участием в любительской лиге

    Нападающий Артем Дзюба высказался об инциденте со своим участием во время матча любительской Т-Лиги против «Амкала».

    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

    «Где Дзюба, там и титулы? 100 процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов.

    То, что сделал «Амкал» – позор, а «Чертаново» – красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола», – сказал Дзюба.

    • Дзюба несколько месяцев не может найти себе клуб.

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    Источник: Sport24

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    07.09.2024 23:34
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1725743329
    идиот...
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    [email protected]
    1725744868
    В Зените вроде человеком был . Сейчас как гопник какой то. Ещё и Мегафон дурака этого взял.....
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    Красногвардейчик
    1725746319
    Конченный ДЕ БИЛ!!!! Бог ума не дал
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    anatolich72
    1725775299
    Надо же быть таким идиотом.
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    Artemka444
    1725775753
    Амкал девочки !!! А ниже комментаторы просто гнилухи!!
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    Arvlad
    1725788354
    Вот я, например, не удивляюсь - если бы на меня какой-нибудь недоумок попёр "матом", пинком бы явно не отделался, влепил бы ему от души... Любопытно другое - мат этого недоумка как-то остался в стороне, как бы ну ничего - он, якобы, не ругался, он так разговаривает... Никогда не был приверженцем г-на Дзюбы, но тут я на его стороне, а если вам всем в этой Федерации нравится, когда вас "матерят" - флаг вам в руки!
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