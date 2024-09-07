Дзюба высказался о скандале со своим участием в любительской лиге

Нападающий Артем Дзюба высказался об инциденте со своим участием во время матча любительской Т-Лиги против «Амкала».

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

«Где Дзюба, там и титулы? 100 процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов.

То, что сделал «Амкал» – позор, а «Чертаново» – красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола», – сказал Дзюба.