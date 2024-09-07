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    • Президент «Амкала» прокомментировал скандальное поведение Дзюбы

    Президент «Амкала» прокомментировал скандальное поведение Дзюбы

    Герман Попков, президент «Амкала», высказался о конфликте команды с Артемом Дзюбой.

    • Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.
    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

    «Конфликт начался с нарушения правил на Антоне. Выбежал Дзюба, начал что‑то говорить Карпову. Он его послал матом, а в ответ получил пинок под зад.

    По правилам это удаление. Дзюба просил либо дать по желтой карточке, либо ничего. Сказал, что это дворовый футбол. Но это не дворовый футбол, а футбол с регламентом», – сказал Герман Попков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.09.2024 22:36
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    Комментарии (13)
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    парольрыбамеч
    1725738107
    пнул соперника===Тихонов (биатлонист)сказал про Дзюбу---Этого болвана надо отправить на фронт.
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    Artemka444
    1725775847
    Вот идиоты
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    andr45
    1725779190
    А стоит ли удивляться поведению этого голубого онаниста?) PS «Наверное, я не скажу чего-то нового. Помнишь эту тему, которую он [ДЗЮБА] изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном(смеётся). Уже тогда это было», — приводит слова Гасилина Sport24. https://static.mk.ru/upload/entities/2020/07/30/10/articles/facebookPicture/**/36/6d/47/0755a20af6a0a50b2b8d760fbf0a2676.jpg
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