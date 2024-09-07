Президент «Амкала» прокомментировал скандальное поведение Дзюбы

Герман Попков, президент «Амкала», высказался о конфликте команды с Артемом Дзюбой.

Инцидент произошел по ходу матча «Амкала» с «Мандалориан» в финале любительской Т-Лиги.

Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.

Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

«Конфликт начался с нарушения правил на Антоне. Выбежал Дзюба, начал что‑то говорить Карпову. Он его послал матом, а в ответ получил пинок под зад.

По правилам это удаление. Дзюба просил либо дать по желтой карточке, либо ничего. Сказал, что это дворовый футбол. Но это не дворовый футбол, а футбол с регламентом», – сказал Герман Попков.