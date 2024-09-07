Непомнящий сделал вывод из отмены матча Россия – Таиланд

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал отмену товарищеского матча Россия – Таиланд.

Игру отменили из-за тайфуна во Вьетнаме.

«Конечно, сборной России нужно отвечать на приглашения азиатских стран, играть на выезде с национальными командами. Футболистам тоже полезно сталкиваться с трудностями периодически. Для тренера важно проверить, как в этих условиях реагируют игроки. Кто-то легко и непринужденно, кто-то мучается. Ведь даже в Европе всегда бывают какие-то форс-мажорные ситуации, когда одни легко адаптируются к сложностям, а другие не очень. И интересно посмотреть, кто в команде может жить лишь в комфорте, а кто легко из зоны комфорта выходит.

Но в целом, перенос матча с Таиландом в очередной раз говорит, что не надо переходить в Азию», – сказал Непомнящий.