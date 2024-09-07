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    Непомнящий сделал вывод из отмены матча Россия – Таиланд

    Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал отмену товарищеского матча Россия – Таиланд.

    • Игру отменили из-за тайфуна во Вьетнаме.

    «Конечно, сборной России нужно отвечать на приглашения азиатских стран, играть на выезде с национальными командами. Футболистам тоже полезно сталкиваться с трудностями периодически. Для тренера важно проверить, как в этих условиях реагируют игроки. Кто-то легко и непринужденно, кто-то мучается. Ведь даже в Европе всегда бывают какие-то форс-мажорные ситуации, когда одни легко адаптируются к сложностям, а другие не очень. И интересно посмотреть, кто в команде может жить лишь в комфорте, а кто легко из зоны комфорта выходит.

    Но в целом, перенос матча с Таиландом в очередной раз говорит, что не надо переходить в Азию», – сказал Непомнящий.

    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Следующий сбор России намечен на октябрь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 19:05
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    Комментарии (4)
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    BRO_football
    1725733825
    Ещё одна причина, почему переходить из Европы в Азию плохая идея. Интересно, часто ли такое в Таиланде бывает или это только России посчастливилось?
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    neim
    1725767570
    Две недели "футбольной погоды" в России коту под хвост, поскольку ещё и в октябре сбор запланирован. Зато потом в декабре, при -15 будут думать, отменять игры, или пусть сопли морозят ... (((
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    subbotaspartak
    1725768266
    «Конечно, сборной России нужно отвечать на приглашения.... так их пригласили на пустой стадион, а не отправили...
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