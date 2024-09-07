Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о своем переходе в московский клуб из «Ференцвароша».
Его арендовали до конца сезона-2024/25 с опцией последующего выкупа.
«Команда очень хорошо начала сезон, набрала ход. С самого детства была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив».
О переходе долго не думал, это родной для меня клуб, который я люблю. Понимаю, что это лучший вариант для меня. Мы знакомы с Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем. Понимаю его стилистику работы.
Когда пошли первые разговоры о «Локомотиве», Тикнизян интересовался, насколько это правда или нет. Скоро начнем делить с ним раздевалку.
Не передать эмоции, когда приезжаешь на стадион «Локомотива», испытываешь особые чувства. Очень рад вернуться домой», – заявил Севикян.
- Севикян – воспитанник «Локо». Он был в клубе до 2017 года.
- В РПЛ хавбек играл за «Пари НН». Прошлой зимой его выкупил «Ференцварош» за 1,2 млн евро.
- В Венгрии Эдгар забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.