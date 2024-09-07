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    Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о своем переходе в московский клуб из «Ференцвароша».

    Его арендовали до конца сезона-2024/25 с опцией последующего выкупа.

    «Команда очень хорошо начала сезон, набрала ход. С самого детства была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив».

    О переходе долго не думал, это родной для меня клуб, который я люблю. Понимаю, что это лучший вариант для меня. Мы знакомы с Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем. Понимаю его стилистику работы.

    Когда пошли первые разговоры о «Локомотиве», Тикнизян интересовался, насколько это правда или нет. Скоро начнем делить с ним раздевалку.

    Не передать эмоции, когда приезжаешь на стадион «Локомотива», испытываешь особые чувства. Очень рад вернуться домой», – заявил Севикян.

    • Севикян – воспитанник «Локо». Он был в клубе до 2017 года.
    • В РПЛ хавбек играл за «Пари НН». Прошлой зимой его выкупил «Ференцварош» за 1,2 млн евро.
    • В Венгрии Эдгар забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    07.09.2024 10:23
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    Комментарии (1)
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    odessakmv
    1725705634
    даже в Венгрии играть не смог - сильное усиление.....
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