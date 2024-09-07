Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о своем переходе в московский клуб из «Ференцвароша».

Его арендовали до конца сезона-2024/25 с опцией последующего выкупа.

«Команда очень хорошо начала сезон, набрала ход. С самого детства была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив».

О переходе долго не думал, это родной для меня клуб, который я люблю. Понимаю, что это лучший вариант для меня. Мы знакомы с Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем. Понимаю его стилистику работы.

Когда пошли первые разговоры о «Локомотиве», Тикнизян интересовался, насколько это правда или нет. Скоро начнем делить с ним раздевалку.

Не передать эмоции, когда приезжаешь на стадион «Локомотива», испытываешь особые чувства. Очень рад вернуться домой», – заявил Севикян.