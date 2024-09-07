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    • Осинькин рассказал о возвращении Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

    Осинькин рассказал о возвращении Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по поводу перехода Ивана Сергеева из «Зенита».

    • Самарцы выкупили нападающего за 2 миллиона евро.
    • Контракт с новичком подписан на три года.
    • Сергеев уже выступал за «Крылья» с 2020 по 2022 год.

    – Вы были инициатором трансфера Сергеева? Довольны нынешней линией атаки в команде?

    – Когда возник вариант, что к нам может попасть Ваня Сергеев, мы вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко продолжали мониторить трансферный рынок и имели другие кандидатуры. Но было понимание, что Иван – основной вариант, он шел первым номером в нашем списке.

    Были очень сложные и достаточно длительные переговоры. Мы могли подождать Сергеева чуть дольше, чем других футболистов, потому что хорошо понимаем его возможности. Наверняка ему понадобится меньше времени на адаптацию в команде.

    Понимаю, что сейчас Сергеев не в самой лучшей форме, потому что игрового времени в «Зените» у него было мало. Как я слышал, он мог сыграть в матче Кубка России с «Акроном», но заболел и был не в тех кондициях. На сегодняшний день Сергеев здоров. Надеемся, что начнет приносить пользу команде как можно раньше.

    – На этой же позиции у вас есть Владислав Шитов. Как планируете их совмещать?

    – В любой команде должно быть два хороших игрока на одну позицию. После аренды Владимира Писарского мы остались с одним нападающим.

    В силу возраста Владислав эту позицию полноценно закрыть не может, ему надо расти и прогрессировать. Сейчас у нас есть два нападающих, позиция хорошо укомплектована. Надеюсь, они покажут свое умение забивать голы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.09.2024 09:45
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