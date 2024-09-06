Гендиректор «Юнайтед» оценил возможность возвращения Промеса в «Спартак»

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану сказал, что новобранец команды Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

– Может ли он вернуться в «Спартак»?

– Может! Такая возможность есть, будем договариваться.

Наше руководство приняло решение душой. Юридически мы можем его подписать и заявить. Его агент связался с нами. Я набрал Денису Глушакову, тот переговорил с ним, а потом мы договорились о встрече с Квинси.

– Переговоры были сложными?

– История длилась 4 дня. Договорились в бане.

– Долго думал после того, как вы назвали ему зарплату?

– Нет, мы начали не с зарплаты, а с клуба, рассказали о нем. Бонусы у нас очень серьезные. Я рад, что Квинси у нас. Надеюсь, получится решить задачу.