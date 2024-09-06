Гендиректор «Юнайтед» оценил возможность возвращения Промеса в «Спартак»

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану сказал, что новобранец команды Квинси Промес может вернуться в «Спартак».
– Может ли он вернуться в «Спартак»?
– Может! Такая возможность есть, будем договариваться.
Наше руководство приняло решение душой. Юридически мы можем его подписать и заявить. Его агент связался с нами. Я набрал Денису Глушакову, тот переговорил с ним, а потом мы договорились о встрече с Квинси.
– Переговоры были сложными?
– История длилась 4 дня. Договорились в бане.
– Долго думал после того, как вы назвали ему зарплату?
– Нет, мы начали не с зарплаты, а с клуба, рассказали о нем. Бонусы у нас очень серьезные. Я рад, что Квинси у нас. Надеюсь, получится решить задачу.
- Вчера «Юнайтед» подтвердил переход 32-летнего Промеса на правах свободного агента.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
- «Юнайтед» выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».