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    • Гендиректор «Юнайтед» оценил возможность возвращения Промеса в «Спартак»

    Гендиректор «Юнайтед» оценил возможность возвращения Промеса в «Спартак»

    Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану сказал, что новобранец команды Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

    – Может ли он вернуться в «Спартак»?

    – Может! Такая возможность есть, будем договариваться.

    Наше руководство приняло решение душой. Юридически мы можем его подписать и заявить. Его агент связался с нами. Я набрал Денису Глушакову, тот переговорил с ним, а потом мы договорились о встрече с Квинси.

    – Переговоры были сложными?

    – История длилась 4 дня. Договорились в бане.

    – Долго думал после того, как вы назвали ему зарплату?

    – Нет, мы начали не с зарплаты, а с клуба, рассказали о нем. Бонусы у нас очень серьезные. Я рад, что Квинси у нас. Надеюсь, получится решить задачу.

    • Вчера «Юнайтед» подтвердил переход 32-летнего Промеса на правах свободного агента.
    • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.
    • «Юнайтед» выступает во втором по статусу дивизионе ОАЭ и проведет первый матч в новом сезоне 15 сентября против «Аль-Араби».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 17:26
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    Комментарии (16)
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    Persona_non_Grata
    1725632907
    А глушаков то каким образом там засветился ??? - Этот прохиндей без мыла куда угодно пролезет !!! ((( А - нашел - "Договорились в бане", а кто главный футбольный банщик и пожиратель "миллеровки" всем известно !!! )))
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    andr45
    1725641803
    РБК  01.03.2024 «Прокуратура Нидерландов пока не сообщает, направляла ли официальный запрос в ОАЭ об экстрадиции Промеса.» 27.03.2024  «Подвижек по запросу Нидерландов об экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ нет, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн» А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ)))) К чему бы это?)))
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    russkiisergei
    1725718650
    по матч-тв будут трансляции 2 дивизиона ОАЭ?
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