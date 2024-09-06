Стало известно, где может продолжить карьеру Анчелотти после ухода из «Реала»

Тренер Карло Анчелотти рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию после завершения работы в «Реале». По данным журналиста Рамона Альвареса де Мона, у итальянского специалиста есть серьезное предложение из этой страны.
Идеальным преемником Анчелотти в «Реале» по-прежнему считают главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
- Контракт 65-летнего специалиста с мадридцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Под руководством 42-летнего Алонсо «Байер» в этом году впервые в истории стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.