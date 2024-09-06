В «Динамо» Мх назвали условие для подписания Джикии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможность перехода в команду защитника Георгия Джикии.

«Мы хотели бы забрать Георгию Джикию в «Динамо» до конца трансферного окна, очень бы хотели! Но вы видите, что он прячется? Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях. Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его – мяч на стороне Джикии.

Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило – мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам. Но Джикия – тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует.

Ждем Жору в Махачкале, мяч сейчас на его стороне. Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», – сказал Гаджиев.