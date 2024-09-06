Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    В «Динамо» Мх назвали условие для подписания Джикии

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможность перехода в команду защитника Георгия Джикии.

    «Мы хотели бы забрать Георгию Джикию в «Динамо» до конца трансферного окна, очень бы хотели! Но вы видите, что он прячется? Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях. Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его – мяч на стороне Джикии.

    Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило – мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам. Но Джикия – тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует.

    Ждем Жору в Махачкале, мяч сейчас на его стороне. Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», – сказал Гаджиев.

    • Ранее Sport24 сообщил, что Джикия пока не смог подписать контракт с клубами из Турции и ОАЭ из-за его требований по зарплате.
    • Летнее трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

    Новости по теме
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Бышовец высказался о переходе Джикии в «Химки»
    Тренер «Химок» рассказал, чем важен Джикия для команды 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FWSPM
    1725626199
    Жора отожрал пузо не по таланту пора спустится с небес на землю
    Ответить
    rash1959
    1725630196
    условие для подписания Джикии: тарелка супа, и то через день.
    Ответить
    andr45
    1725692441
    А. Жюков, Зам.председателя ГД «Считаю, что Джикия должен быть в составе. На мой взгляд, он должен играть.» ЧЕРВИЧЕНКО «Я думаю, для Джикии этот исход гораздо лучше, чем для «Спартака». Даже сомнений нет, что в ближайшее время он будет в приличной команде.» МОСТОВОЙ «Георгий – неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно» РИАНЧО «Джикия — хороший защитник с лидерскими качествами. Если «Спартак» не захочет продлевать с ним контракт, то многие клубы будут заинтересованы в сотрудничестве с ним. Может ли Георгий оказаться в «Зените»? В футболе возможно все.» ЛОВЧЕВ «Георгий Джикия не может найти себе клуб из‑за бывшего главного тренера к
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+