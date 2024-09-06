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    Семак рассказал о состоянии Глушенкова

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травмированном нападающем Максиме Глушенкове.

    – Есть ли примерные сроки возвращения Глушенкова в общую группу?

    – Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов. Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить.

    • Глушенков получил перелом руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и с тех пор не играл.
    • В этом сезоне 25‑летний форвард забил девять мячей и отдал 1 передачу в семи встречах во всех турнирах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 14:13
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    Комментарии (7)
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    Desma
    1725626111
    Ещё месяц. не меньше.
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    Empers100--google
    1725630961
    Конкретно ему карма прилетела. Ну или сглазил кто? Ещё повезло, что только рука.
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    Кузьмич на трибуне
    1725644858
    перелом руки- это 2 месяца. И то не факт, может и более. Место перелома возможно за три недели срастётся, но болевые ощущения ещё два месяца будут мешать играть, а любое падение может стать весьма проблемным.
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    Январь 59
    1725691452
    Любой перелом- это весьма болезненно. Не получится завтра наколоть анастезию и бегать как ни в чём не бывало. Скорейшего восстановления после травмы. Надеюсь эта травма не сломает моральныйдух игрока. И он вернётся в команду опять полный желания играть.
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