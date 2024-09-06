Семак рассказал о состоянии Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травмированном нападающем Максиме Глушенкове.
– Есть ли примерные сроки возвращения Глушенкова в общую группу?
– Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов. Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить.
- Глушенков получил перелом руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и с тех пор не играл.
- В этом сезоне 25‑летний форвард забил девять мячей и отдал 1 передачу в семи встречах во всех турнирах.