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    • Барменкулов был готов поддержать трансфер Зайнутдинова в «Зенит»

    Барменкулов был готов поддержать трансфер Зайнутдинова в «Зенит»

    Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался об отказе Бахтиера Зайнутдинова перейти в «Зенит».

    – Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиeра, сделанные осознанно. Я ему так и сказал: «Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом». И в итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиeр правильно делает – как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идeт. Но я поддержал бы его трансфер в «Зенит».

    • В текущем сезоне Зайнутдинов не провeл ни одного матча за «Бешикташ».
    • Transfermarkt оценил Зайнутдинова в 5 млн евро.
    • Контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: Спорт-Экспресс

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    06.09.2024 12:37
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