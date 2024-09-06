Барменкулов был готов поддержать трансфер Зайнутдинова в «Зенит»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался об отказе Бахтиера Зайнутдинова перейти в «Зенит».

– Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиeра, сделанные осознанно. Я ему так и сказал: «Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом». И в итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиeр правильно делает – как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идeт. Но я поддержал бы его трансфер в «Зенит».