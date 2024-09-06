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    • Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ»

    Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Хорватией в группе 1 лиги A Лиги наций (2:1) сказал, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи.

    «Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть. Меня это не мотивирует. Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола, и рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», – сказал Роналду.

    • 39-летний форвард забил в этом матче свой 900-й гол в карьере.
    • Со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2024 08:31
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    Комментарии (2)
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    mihail200606
    1725610125
    Ну что ещё сказать,когда чемпионом мира в истории останется твой прямой конкурент, а не ты..и ты понимаешь ,что твоя сборная в реальности ЧМ не потянет
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    Antoshka2015
    1725625062
    Вахаха
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