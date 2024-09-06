Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Хорватией в группе 1 лиги A Лиги наций (2:1) сказал, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи.

«Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть. Меня это не мотивирует. Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола, и рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», – сказал Роналду.