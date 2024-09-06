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    • Роналду рассказал, благодаря чему достиг отметки в 900 голов за карьеру

    Роналду рассказал, благодаря чему достиг отметки в 900 голов за карьеру

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Хорватией в группе 1 лиги A Лиги наций (2:1) высказался о 900-м голе в своей карьере.

    «Это много для меня значит, я давно хотел достигнуть этой отметки. Я знал, что сделаю это.

    Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу.

    Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере», – сказал Роналду.

    • Португалец забил победный гол своей команды на 34-й минуте.
    • Это его 131-й мяч за сборную.

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    Источник: Record

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    06.09.2024 10:40
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    Уникальное достижение уникального футболиста, молодец!
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