Каннаваро назвал двух главных претендентов на «Золотой мяч»-2024

Фабио Каннаваро считает, что «Золотой мяч» в этом году получит футболист «Реала».

«Победит либо Винисиус, либо Беллингем, хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.

У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом.

Также есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал Каннаваро.