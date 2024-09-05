Каннаваро назвал двух главных претендентов на «Золотой мяч»-2024

Фабио Каннаваро считает, что «Золотой мяч» в этом году получит футболист «Реала».
«Победит либо Винисиус, либо Беллингем, хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.
У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом.
Также есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал Каннаваро.
- Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
- 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали накануне – полный список можно посмотреть здесь.