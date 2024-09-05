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    • Каннаваро назвал двух главных претендентов на «Золотой мяч»-2024

    Каннаваро назвал двух главных претендентов на «Золотой мяч»-2024

    Фабио Каннаваро считает, что «Золотой мяч» в этом году получит футболист «Реала».

    «Победит либо Винисиус, либо Беллингем, хотя последний во второй части сезона играл не на том уровне, на котором был в первой.

    У Мбаппе был не лучший сезон, но он чемпион и является очевидным кандидатом.

    Также есть Родри и Карвахаль. Дани выиграл все, но защитнику нужно показать что-то экстраординарное, чтобы получить «Золотой мяч», – сказал Каннаваро.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали накануне – полный список можно посмотреть здесь.

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    Источник: Football Italia

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    05.09.2024 21:47
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    Комментарии (1)
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    111ax
    1725604347
    а дадут Родри, его же пиарили после ЧЕ
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