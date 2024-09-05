Агент Лахтер высказался о будущем Кержакова

Агент Деннис Лахтер прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Кайрата».

– Переживаете ли, что не получается тренерская карьера у Кержакова?

– Наверное, лучше Александра спросить, переживает он или нет. У меня особых оснований за него переживать нет. Александр – зрелая личность, который две трети своей жизни провел в футболе. Наверное, есть какие-то вопросы, в которых Кержаков считает, что если пойдет на поводу у руководства «Кайрата», то он изменит себе. При этом «Кайрат» лидирует в первенстве.

– А что вы имеете в виду?

– Судя по всему, процессы внутри клуба и поведение руководства ФК «Кайрат» идут вразрез с его философией, уровнем субординации в футбольном клубе и пониманием того, какое место занимает тренер и как с ним считаются в определенных взаимодействиях и вопросах.

По факту, «Кайрат» занимает первую строчку в КПЛ и, несмотря на это, Кержаков считает невозможным продолжать выполнять свои профессиональные обязанности, сам уходит из клуба. Случай, можно сказать, уникальный. Вот так с ходу и не вспомню, было ли что-то подобное за мои 35 лет в футболе.

Наверняка, у Кержакова есть позиция, в вопросах которой он не готов идти на компромиссы ни со своими убеждениями, ни со своей совестью, что делает ему честь. Рано или поздно, он будет востребован в той команде, в которой его жизненные принципы и видение на футбольные процессы будут схожими с его работодателем.

– Возможно ли возвращение Кержакова в Россию?

– Думаю, что да. На сегодняшний момент не приходится говорить о том, что Кержаков – состоявшийся тренер, и, возможно, его первые появления как в российских, так и в зарубежных командах не снискали славы, ни ему, ни клубам, в которых он работал.

Александра помнят как сильного настырного нападающего. Часто амплуа футболиста отражается на игровом стиле его подопечных. Думаю, что сегодня при недоборе квалифицированных тренерских кадров, он без работы не останется.

Вопрос в том, нужно ли ему это? Знаю случаи, когда достаточно известные в прошлом футболисты, которым пророчили большое будущее на тренерском поприще, окунаясь в тренерскую ипостась, понимали, что по тем правилам, по которым живет футбол, они играть не готовы, и просто уходили в другую область применения своих знаний и умений.