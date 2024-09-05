Президент РФС высказался о допуске сборных России к официальным турнирам

Президент РФС Александр Дюков рассказал о текущей ситуации во взаимоотношениях с УЕФА.

– Вам удалось договориться с УЕФА о переносе времени начала матчей Кубка России. Это позитивный сигнал в рамках сотрудничества?

– Да, в этом были заинтересованы как клубы, так и «Матч ТВ». Какое‑то количество матчей будет показано на федеральном канале в удобное для болельщиков время, это делается именно для удобства болельщиков. Мы видим повышение интереса к нашим российским соревнованиям, в то же время, объективно, интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, учитывая, что наши клубы в них участия не принимают.

УЕФА тоже заинтересован в развитии футбола. Если для наших болельщиков первый приоритет – просмотр матчей Кубка России, то в удобное для них время нужно показывать именно этот турнир.

– Есть ли подвижки по переговорам с УЕФА? Вы анонсировали определенные новости осенью. Еще рано?

– Дело в том, что лето – время Евро и отпусков. Сейчас сентябрь только начался, посмотрим, последуют ли решения, которые позволят нашим сборным начать возвращение к официальным турнирам.

– Может ли это начаться с исполкома [УЕФА] в конце сентября?

– Всe возможно.