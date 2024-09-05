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    • Президент РФС высказался о допуске сборных России к официальным турнирам

    Президент РФС высказался о допуске сборных России к официальным турнирам

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о текущей ситуации во взаимоотношениях с УЕФА.

    – Вам удалось договориться с УЕФА о переносе времени начала матчей Кубка России. Это позитивный сигнал в рамках сотрудничества?

    – Да, в этом были заинтересованы как клубы, так и «Матч ТВ». Какое‑то количество матчей будет показано на федеральном канале в удобное для болельщиков время, это делается именно для удобства болельщиков. Мы видим повышение интереса к нашим российским соревнованиям, в то же время, объективно, интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, учитывая, что наши клубы в них участия не принимают.

    УЕФА тоже заинтересован в развитии футбола. Если для наших болельщиков первый приоритет – просмотр матчей Кубка России, то в удобное для них время нужно показывать именно этот турнир.

    – Есть ли подвижки по переговорам с УЕФА? Вы анонсировали определенные новости осенью. Еще рано?

    – Дело в том, что лето – время Евро и отпусков. Сейчас сентябрь только начался, посмотрим, последуют ли решения, которые позволят нашим сборным начать возвращение к официальным турнирам.

    – Может ли это начаться с исполкома [УЕФА] в конце сентября?

    – Всe возможно.

    • Исполком УЕФА пройдет 24 сентября в Праге.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 14:44
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1725543351
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Почему бы не сказать простым человеческим языком: нас изолировали от большого футбола, и мы будем развивать российский футбол в изоляции.
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