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    • Глушаков рассказал об участии в трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед»

    Глушаков рассказал об участии в трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что помог Квинси Промесу подписать контракт с «Дубай Юнайтед».

    «Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом.

    Самое главное, что он будет при деле, будет играть парень. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот жизненный период, буду только рад», – сказал Глушаков.

    «Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2024 12:17
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1725532999
    Ну, и молодец!
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    alefreddy
    1725534352
    «Дубай Юнайтед» чемпионом станет с Квинси и это хорошо
    Ответить
    Сергей-Глушков-google
    1725591042
    Промесу всех благ! Граждане, поддержим нидерландского Че-Гивару в борьбе с разлогающимся Западом! Трави их, гадов, Промес!!!
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