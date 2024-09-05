Глушаков рассказал об участии в трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что помог Квинси Промесу подписать контракт с «Дубай Юнайтед».
«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом.
Самое главное, что он будет при деле, будет играть парень. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот жизненный период, буду только рад», – сказал Глушаков.
«Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.