Глушаков рассказал об участии в трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что помог Квинси Промесу подписать контракт с «Дубай Юнайтед».

«Связывал Квинси с людьми, чтобы он попал в команду. Я посредник? Громко сказано. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом.

Самое главное, что он будет при деле, будет играть парень. Рад за Квинси. Если это ему поможет в этот жизненный период, буду только рад», – сказал Глушаков.

«Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.