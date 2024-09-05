Новый клуб Промеса прокомментировал подписание Квинси

В маркетинговом отделе «Дубай Юнайтед» прокомментировали трансфер свободного агента Квинси Промеса.
«Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже», – сказали в клубе из ОАЭ.
«Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.