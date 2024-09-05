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    Новый клуб Промеса прокомментировал подписание Квинси

    В маркетинговом отделе «Дубай Юнайтед» прокомментировали трансфер свободного агента Квинси Промеса.

    «Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже», – сказали в клубе из ОАЭ.

    «Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2024 12:13
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