Новый клуб Промеса прокомментировал подписание Квинси

В маркетинговом отделе «Дубай Юнайтед» прокомментировали трансфер свободного агента Квинси Промеса.

«Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже», – сказали в клубе из ОАЭ.

«Дубай Юнайтед» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, который также содержит многокомандную систему «Родины» из Первой лиги.