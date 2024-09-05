Черчесов: «Надо найти простые вещи, которые нам помогут обыграть Норвегию»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предстоящем матче Лиги наций против Норвегии.

– На тренировке не будет соперника, но мы должны работать, как будто с соперником, уже готовиться. Алгоритмы какие-то высчитаем простые, чтобы мы увидели – подкорректировали. Это абсолютно простые алгоритмы. А чем проще, тем нам будет легче.

Опять же, когда команда по той или иной причине немного... ну, так бывает – кто-то сильнее меня, кто-то сильнее кого-то. Это нормально. Значит надо найти простые вещи, которые нам помогут обыграть. Не играть, а обыграть. Это футбол, многие играют, но выигрывать умеют немногие. Наша задача – при любых обстоятельствах уметь выигрывать.