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    • Черчесов: «Надо найти простые вещи, которые нам помогут обыграть Норвегию»

    Черчесов: «Надо найти простые вещи, которые нам помогут обыграть Норвегию»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предстоящем матче Лиги наций против Норвегии.

    – На тренировке не будет соперника, но мы должны работать, как будто с соперником, уже готовиться. Алгоритмы какие-то высчитаем простые, чтобы мы увидели – подкорректировали. Это абсолютно простые алгоритмы. А чем проще, тем нам будет легче.

    Опять же, когда команда по той или иной причине немного... ну, так бывает – кто-то сильнее меня, кто-то сильнее кого-то. Это нормально. Значит надо найти простые вещи, которые нам помогут обыграть. Не играть, а обыграть. Это футбол, многие играют, но выигрывать умеют немногие. Наша задача – при любых обстоятельствах уметь выигрывать.

    • Казахстан сыграет против сборной Норвегии 6 сентября в Алматы в 17:00 по мск.
    • Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: Kazfootball.kz

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    05.09.2024 10:09
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