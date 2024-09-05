Канчельскис назвал уязвимое место сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис нашел слабое место в команде.
«Игра в обороне – уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников.
Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», – сказал Канчельскис.
- Матч Вьетнам – Россия начнется в 16:00 мск.
- Россияне проводят только товарищеские матчи.
- 7 сентября состоится встреча против Таиланда.