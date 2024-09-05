Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Канчельскис назвал уязвимое место сборной России

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис нашел слабое место в команде.

    «Игра в обороне – уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников.

    Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», – сказал Канчельскис.

    • Матч Вьетнам – Россия начнется в 16:00 мск.
    • Россияне проводят только товарищеские матчи.
    • 7 сентября состоится встреча против Таиланда.

    Новости по теме
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 17
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 08:03
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1725518895
    Можно подумать, что игра в нападении прямо фонтан...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+