Канчельскис назвал уязвимое место сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис нашел слабое место в команде.

«Игра в обороне – уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников.

Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», – сказал Канчельскис.