Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования общей стоимости составов в футбольных клубах.
Самый дорогостоящий состав в мире сейчас у «Челси» – 1,26 миллиарда евро (без учета бонусов – 1,14 млрд евро). Это самый высокий показатель в истории.
В топ-10 рейтинга попали сразу семь английских клубов.
- «Челси» – 1,263 млрд евро;
- «Манчестер Юнайтед» – 1,038 млрд евро;
- «Манчестер Сити» – 1,017 млрд евро;
- «Арсенал» – 798 млн евро;
- «Тоттенхэм» – 787 млн евро;
- «ПСЖ» – 772 млн евро;
- «Ливерпуль» – 735 млн евро;
- «Реал» – 720 млн евро;
- «Ньюкасл» – 683 млн евро;
- «Ювентус» – 626 млн евро.