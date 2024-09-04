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    Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

    CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования общей стоимости составов в футбольных клубах.

    Самый дорогостоящий состав в мире сейчас у «Челси» – 1,26 миллиарда евро (без учета бонусов – 1,14 млрд евро). Это самый высокий показатель в истории.

    В топ-10 рейтинга попали сразу семь английских клубов.

    1. «Челси» – 1,263 млрд евро;
    2. «Манчестер Юнайтед» – 1,038 млрд евро;
    3. «Манчестер Сити» – 1,017 млрд евро;
    4. «Арсенал» – 798 млн евро;
    5. «Тоттенхэм» – 787 млн евро;
    6. «ПСЖ» – 772 млн евро;
    7. «Ливерпуль» – 735 млн евро;
    8. «Реал» – 720 млн евро;
    9. «Ньюкасл» – 683 млн евро;
    10. «Ювентус» – 626 млн евро.

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    Источник: CIES

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    04.09.2024 18:18
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    Комментарии (7)
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    JIEGEHDA
    1725464617
    Это от контрактов зависит а не от стоимости самих игроков . Потому что тупо даже в Реале Вини Беллингем и Мбаппе на рынке по 180 стоят. На троих это уже 540 м евро. ))
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    Октавиус
    1725464854
    Челси количеством взял
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    АртурZaСМ
    1725468714
    Ну конечно бл..ь самый дорогой... 50 человек в составе... еще и полумертвого Санчо взяли...
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    russkiisergei
    1725700403
    челси и мю конечно знатные чушки!!!
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