Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования общей стоимости составов в футбольных клубах.

Самый дорогостоящий состав в мире сейчас у «Челси» – 1,26 миллиарда евро (без учета бонусов – 1,14 млрд евро). Это самый высокий показатель в истории.

В топ-10 рейтинга попали сразу семь английских клубов.