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    • «Галатасарай» нацелился на 5-кратного победителя Лиги чемпионов

    «Галатасарай» нацелился на 5-кратного победителя Лиги чемпионов

    «Галатасарай» претендует на опорного полузащитника из топ-клуба АПЛ.

    Речь идет о Каземиро, на которого больше не рассчитывают в «Манчестер Юнайтед».

    В «МЮ» устали от ключевых ошибок бразильца. Более того, теперь в составе его может заменить купленный у «ПСЖ» Мануэль Угарте.

    Финансовые требования хавбека могут помешать «Галатасараю» осуществить его трансфер.

    Каземиро зарабатывает в «Юнайтед» более 300 тысяч фунтов в неделю. Возможно, англичанам придется отдать его в аренду и продолжать выплачивать часть зарплаты.

    • Рыночная стоимость латиноамериканца – 20 миллионов евро.
    • За два года в «Манчестер Юнайтед» он забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 87 матчах.
    • 32-летний Каземиро за карьеру 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Все – с «Реалом».

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    Источник: ESPN

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    04.09.2024 16:40
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