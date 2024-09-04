«Галатасарай» нацелился на 5-кратного победителя Лиги чемпионов

«Галатасарай» претендует на опорного полузащитника из топ-клуба АПЛ.
Речь идет о Каземиро, на которого больше не рассчитывают в «Манчестер Юнайтед».
В «МЮ» устали от ключевых ошибок бразильца. Более того, теперь в составе его может заменить купленный у «ПСЖ» Мануэль Угарте.
Финансовые требования хавбека могут помешать «Галатасараю» осуществить его трансфер.
Каземиро зарабатывает в «Юнайтед» более 300 тысяч фунтов в неделю. Возможно, англичанам придется отдать его в аренду и продолжать выплачивать часть зарплаты.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 20 миллионов евро.
- За два года в «Манчестер Юнайтед» он забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 87 матчах.
- 32-летний Каземиро за карьеру 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Все – с «Реалом».