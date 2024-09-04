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    Романцев похвалил Станковича за работу в «Спартаке»

    Олег Романцев доволен работой нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    – В этом сезоне – особенно после матча в Питере – все отмечают уверенность и максимальный настрой игроков «Спартака». Правильно понимаю, что такие вещи исходят от тренера?

    – Только от него! Обратите внимание на то, как ведет себя Станкович по ходу матча. На то, как реагирует на игровые детали, как общается с футболистами. Чувствуется, что он твердо знает, как следует поступить в той или иной ситуации, и готов к любым поворотам событий на поле.

    Я не видел, как он проводит тренировки, но, думаю, в них он мало отличается от того, кого мы видим во время игры. Футболисты тоже чувствуют этот настрой и впитывают мощную энергетику тренера.

    Это тот профессиональный козырь, который, надеюсь, многое поменяет в «Спартаке» и в игровом плане, и в отношениях внутри коллектива.

    Потому и в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, – с тренером, которому хочется верить!

    Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с «Крыльями Советов». Он настоящий мужик!

    • Станкович пришел в «Спартак» летом.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ с 14 очками в 7 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 14:56
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    Комментарии (11)
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    Persona_non_Grata
    1725452928
    Рановато еще делать выводы - все выводы весной ... !
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    ...уефан
    1725455045
    ...согрел ты, Олег Иваныч, своими словами души наши красно-белые)... Эх!... Поживём-посмотрим...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1725476110
    Стыдно за алкаша романца
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    БАЗАРА НЕТ
    1725476328
    Вся мощь спама была видна с ореном и ахматом! Зенит пожалел вас как фарм! Рубин обыграли по полному судейскому беспределу ,такие же как и остальные ваши договорнячки позорные
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