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    • Шалимов назвал двух виновных в 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

    Шалимов назвал двух виновных в 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов проанализировал матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (0:3).

    «Локомотив» в этом матче подвели футболисты, которые в предыдущих играх были лидерами. Алексей Батраков не забил один классный момент, – и если тут можно списать на молодость, которой свойственна нестабильность, то к Илье Лантратову, который достаточно опытен, вопросы большие.

    Очень неудачный матч, и претензии можно предъявить по всем трем голам – первые две явные ошибки, а третий – пусть и с близкого расстояния, но мог выручать, когда мяч прошел под плечом.

    «Краснодар» после нескольких побед подряд поднялся в тройку. И надо отметить, что «быки» обыграли ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», то есть взяли все матчи за шесть очков. Обязательно надо отметить вратаря Станислава Агкацева, который здорово провел эти матчи», – сказал Шалимов.

    • Батраков вызван в сборную России.
    • «Локомотив» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.
    • Следующий соперник – «Оренбург».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 19:52
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    Комментарии (1)
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    Ловкий Бубен
    1725389187
    Лантратов.... конечно напорол, отыгрались бы без его ошибок
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