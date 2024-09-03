Шалимов назвал двух виновных в 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов проанализировал матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (0:3).

«Локомотив» в этом матче подвели футболисты, которые в предыдущих играх были лидерами. Алексей Батраков не забил один классный момент, – и если тут можно списать на молодость, которой свойственна нестабильность, то к Илье Лантратову, который достаточно опытен, вопросы большие.

Очень неудачный матч, и претензии можно предъявить по всем трем голам – первые две явные ошибки, а третий – пусть и с близкого расстояния, но мог выручать, когда мяч прошел под плечом.

«Краснодар» после нескольких побед подряд поднялся в тройку. И надо отметить, что «быки» обыграли ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», то есть взяли все матчи за шесть очков. Обязательно надо отметить вратаря Станислава Агкацева, который здорово провел эти матчи», – сказал Шалимов.