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    • Экс-жена Сафонова прокомментировала информацию, что Матвей год не видел дочь

    Экс-жена Сафонова прокомментировала информацию, что Матвей год не видел дочь

    Анастасия Сафонова, бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на информацию, что она не дает игроку видеться с дочерью.

    «Мы договаривались, что он будет называть даты и время, когда захочет увидеться с ребенком, а я постараюсь в это время быть с дочерью дома. Но ни разу мне не были названы дата и время, когда отец реально приедет. Если бы ему нужна была встреча с ребенком, то он смог бы назвать конкретную дату и время его визита. Может быть, он вам ответит на вопрос: в какую дату и в какое время он хочет приехать не на словах, а на деле?

    Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время! Может быть, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку, назвать дату и время? Когда и во сколько? Назови, ждем!» – сказала Анастасия.

    • В июне дочери Сафонова исполнилось 3 года.
    • Экс-жена голкипера требует 18,6 млн рублей в год на содержание ребенка.
    • Она выиграла суд у Матвея, который должен выплатить бывшей долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и отдавать по 25% от месячной зарплаты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2024 19:02
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    Комментарии (6)
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    Каратель помойников
    1725379499
    Ждём ответных речей от мадам Кондратюк,когда она отпустит Мэтью к дочери)
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    ...уефан
    1725380425
    ...гвардейцы кардинала, канальи, не пускают!)...
    Ответить
    МасСуд
    1725381068
    После концовки прошлого сезона, фк краснодар- для меня бесхребетный сбор жоп. ногих ... а этот хрен жмот еще... нашел бы Лиона с цветком в горшке... с чего он эту дуру терпит....???
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    slavа0508
    1725381185
    Бомбардир вы что совсем превращаетесь в желтуху ...к чему все эти семейные разборки печатать на спортивном сайте ???
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    Damir07
    1725383189
    Ну что это такое зачем на информация про личную жизнь сайт про футбол вот пишите про футбол при чем тут бывшая жена это дело его самого зачем это все Сайт про футбол а не жёлтая газета То про штрафы футболистов то про бывших жён то про суды если это не касается футбола тогда зачем писать тем более как главная новость
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