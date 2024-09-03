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    • Агент Голенкова прокомментировал возможный трансфер игрока в ЦСКА

    Агент Голенкова прокомментировал возможный трансфер игрока в ЦСКА

    Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на интерес ЦСКА.

    «Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» (4:1) Егор сказал, что хочет больше времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольства, это больше желание.

    Он в этом сезоне много игр сыграл, в Кубке выходил с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить», – сказал Талаев.

    • Голенков в «Ростове» 2,5 года.
    • В этом сезоне у Егора 10 матчей, 4 гола, ассист.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2024 18:42
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1725382071
    Хотение играть больше это явно не про ЦСКА, там место занято Мусаевым и шоколадным
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    Таврида
    1725385602
    Не, пусть и дальше по 1,5 мяча за сезон в Ростове забивает.
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    AkexZe
    1725419094
    А потом пишут газпром.. ***** виноваты.. Вскую шваль покупаете вместе с рабами, сосете и говорите что Зенит все купил..бичи позорные
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