Агент Голенкова прокомментировал возможный трансфер игрока в ЦСКА

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на интерес ЦСКА.

«Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» (4:1) Егор сказал, что хочет больше времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольства, это больше желание.

Он в этом сезоне много игр сыграл, в Кубке выходил с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить», – сказал Талаев.