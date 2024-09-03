Агент Голенкова прокомментировал возможный трансфер игрока в ЦСКА

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на интерес ЦСКА.
«Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» (4:1) Егор сказал, что хочет больше времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольства, это больше желание.
Он в этом сезоне много игр сыграл, в Кубке выходил с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить», – сказал Талаев.
- Голенков в «Ростове» 2,5 года.
- В этом сезоне у Егора 10 матчей, 4 гола, ассист.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.