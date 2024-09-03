Кадыров назвал задачу Ташуева в «Ахмате»

Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров прокомментировал возвращение в клуб главного тренера Сергея Ташуева.

«Первоочередная задача перед новым тренерским штабом – наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места.

Желаю Сергею Абуезидовичу и его помощникам удачи и успехов в решении задач. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы», – написал Кадыров.