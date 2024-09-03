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    Кадыров назвал задачу Ташуева в «Ахмате»

    Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров прокомментировал возвращение в клуб главного тренера Сергея Ташуева.

    «Первоочередная задача перед новым тренерским штабом – наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места.

    Желаю Сергею Абуезидовичу и его помощникам удачи и успехов в решении задач. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы», – написал Кадыров.

    • Ташуев тренировал «Ахмат» в 2022-2023 годах.
    • С ним команда финишировала в РПЛ на 5-месте.
    • Сейчас «Ахмат» в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ахмата Кадырова

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    03.09.2024 17:25
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    Комментарии (27)
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    ...уефан
    1725373857
    ...а как же 5-ое место?!...
    Ответить
    TIMOTHY
    1725377421
    Пипец Спартаку от Ахмата в ответной игре
    Ответить
    sined1951
    1725378954
    Замены ушедшему Канате нет, кто забивать будет? Сайдулаев не справляется.
    Ответить
    andr45
    1725379770
    Ходят тренеру по кругу, Потому, как все дерьмо)))
    Ответить
    FCSpartakM
    1725380293
    "наладить зрелищную, атакующую игру" Это когда там такео было?
    Ответить
    FCSpartakM
    1725380550
    Ташуев, конечно, кадр. Если брать постоянную самостоятельную его работу с 2006 года, то это его уже 16ое назначение в различные клубы за 18 лет. Этот чувак недоумевал, почему Абаскаль тренирует Спартак, а его не приглашают.
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    Александр.Т.
    1725385710
    Через 7-8 игр опять тренера уволят)
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    WE ARE FOR PETER
    1725390970
    Ташуев гроза тушинских
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