Гаджиев предъявил претензии новичку «Динамо Мх» Агаларову

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о состоянии летнего новичка команды Гамида Агаларова.

«Гамиду не надо было долго вписываться. Он вписался уже через пару минут после того, как попал в команду. В этом вопроса нет. Вопрос есть в уровне готовности. Уровень его готовности невысок.

Речь о физической форме? Не только о ней. С точки зрения ментальности он готов. А к специальной подготовке, которая включает в себя физическую, тактическую и техническую составляющие, у нас есть вопросы», – сказал Гаджиев.