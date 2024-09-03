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    Гаджиев предъявил претензии новичку «Динамо Мх» Агаларову

    Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о состоянии летнего новичка команды Гамида Агаларова.

    «Гамиду не надо было долго вписываться. Он вписался уже через пару минут после того, как попал в команду. В этом вопроса нет. Вопрос есть в уровне готовности. Уровень его готовности невысок.

    Речь о физической форме? Не только о ней. С точки зрения ментальности он готов. А к специальной подготовке, которая включает в себя физическую, тактическую и техническую составляющие, у нас есть вопросы», – сказал Гаджиев.

    • Агаларов куплен у «Ахмата» за 500 тысяч евро.
    • Гамид – лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22.
    • В этом сезоне РПЛ Агаларов провел 5 матчей без голов.

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2024 16:58
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1725372388
    АГАЛАРОВ ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ ИГРОК.....ГАДЖИЕВ ПУСКАЙ БЕГАЕТ САМ
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    ...уефан
    1725374114
    ...а если ещё спросить его сколько на планете океанов, то вообще, кранты!)...
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