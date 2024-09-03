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    • Шалимову не понравились слова Соболева: «Кто он такой, чтобы что-то говорить?»

    Шалимову не понравились слова Соболева: «Кто он такой, чтобы что-то говорить?»

    Бывшему форварду «Спартака» Игорю Шалимову не понравились разговоры Александра Соболева после трансфера в «Зенит».

    • Соболев заявил, что «Зенит» – сильнейший клуб в России.
    • Кроме того, Александр в комментариях о переходе не стал упоминать «Спартак».

    «А кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал Артем Дзюба, забьeт столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В «Зените» ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Сергей Семак, клуб регулирует это.

    Теперь возникает вопрос: а кто он такой, этот Соболев, чтобы что-то говорить? Ну вот теперь посмотрим в «Зените», кто он такой. Соболев хороший футболист – у него есть техника, он не деревянный, у него есть удар и есть мощь», – сказал Шалимов.

    • «Зенит» заплатил за Соболева 10 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 15:42
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    Комментарии (10)
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    VGreen
    1725371336
    Я так и не понял, отругал или поддержал)
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    alefreddy
    1725378042
    что то все запутанно и неясно сказано
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    Ловкий Бубен
    1725380053
    А вы кто такой ? позвольте спросить, нужно уважать мнение других , жизнь расставит всё на свои места , время покажет
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    Кузьмич на трибуне
    1725383605
    Не вижу никакой перспективы у Соболева рядом с Гонду и Глушенковым. Если учесть , что ещё есть Касьера и Ерохин, то дельфину будет крайне тяжело войти в состав(даже Сергеев на порядок лучше). А если учесть шутку в раздевалке, что рядом с ним никто сидеть не захотел, а если вспомнить его стычку с Барриосом, а ещё вспомнить кричалку его сыночка?
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    Владимир-Патраков-vkontak
    1725383687
    Особенно возмущает когда "звёзды" и прочие базарят с судьями, бегают за ними, хватают за руки, а то подходят и обнимаются, любезничать - что у нас за порядки в футболе! Везде ложь и ангажированность . Кордобу в матче с Локо за что удалили - за то что Зенитовские " звёзды" делают десятки раз и без последствий. Гадко всё это наблюдать.
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    САДЫЧОК
    1725387102
    Нет у него техники и нет скорости!
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    СПОРТ 21 века
    1725436829
    Зенит в своём репертуаре. Есть ещё вопросы почему эту шайку ненавидят в РФ? Наверное поэтому многим обидно было, что у Калининграда немного не получилось в кубке щёлкнуть им по носу...
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    Sergey-Martinov-yandex
    1725449242
    Не поломал бы кого-нибудь из соперников, в порыве признания в любви к зениту. Здоровые амбиции, должны сочетаться с умом. А с последним, увы, печалька.
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    Константин-Шапкин-google
    1725458622
    Красненькой он выручит любую команду. Дровосек ты бывший наш!
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