Шалимову не понравились слова Соболева: «Кто он такой, чтобы что-то говорить?»

Бывшему форварду «Спартака» Игорю Шалимову не понравились разговоры Александра Соболева после трансфера в «Зенит».

Соболев заявил, что «Зенит» – сильнейший клуб в России.

Кроме того, Александр в комментариях о переходе не стал упоминать «Спартак».

«А кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал Артем Дзюба, забьeт столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В «Зените» ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Сергей Семак, клуб регулирует это.

Теперь возникает вопрос: а кто он такой, этот Соболев, чтобы что-то говорить? Ну вот теперь посмотрим в «Зените», кто он такой. Соболев хороший футболист – у него есть техника, он не деревянный, у него есть удар и есть мощь», – сказал Шалимов.