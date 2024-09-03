Кафанов ответил, когда Сафонов вытеснит Доннарумму из состава «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Российского голкипера летом купили за 20 млн евро.

Он пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.

– При каких обстоятельствах Матвею по силам вытеснить Доннарумму?

– Первое – ему нужно на тренировках показывать уровень не хуже Доннаруммы. Но он уже подтягивается.

Второе – как только подтянется, Доннарумма даст осечку. И дальше уже дело за Матвеем.

Сила Доннаруммы – а мы это разбирали – в том, что он не делает ничего лишнего.

Главный тренер «ПСЖ» тренирует выход из обороны через пас. И Матвей в этом сильнее. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах, и игра в пас, и ногами выйдет на первый план.

Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами. Это сто процентов.

– Личная жизнь как‑то влияет на вратарей?

– Матвей хорошо справляется с этой ситуацией, она ему не мешает.