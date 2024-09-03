Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов ответил, когда Сафонов вытеснит Доннарумму из состава «ПСЖ»

    Кафанов ответил, когда Сафонов вытеснит Доннарумму из состава «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    • Российского голкипера летом купили за 20 млн евро.
    • Он пока не дебютировал за парижан в официальных матчах.

    – При каких обстоятельствах Матвею по силам вытеснить Доннарумму?

    – Первое – ему нужно на тренировках показывать уровень не хуже Доннаруммы. Но он уже подтягивается.

    Второе – как только подтянется, Доннарумма даст осечку. И дальше уже дело за Матвеем.

    Сила Доннаруммы – а мы это разбирали – в том, что он не делает ничего лишнего.

    Главный тренер «ПСЖ» тренирует выход из обороны через пас. И Матвей в этом сильнее. Если он подтянется в других критериях, займет место в воротах, и игра в пас, и ногами выйдет на первый план.

    Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами. Это сто процентов.

    – Личная жизнь как‑то влияет на вратарей?

    – Матвей хорошо справляется с этой ситуацией, она ему не мешает.

    Новости по теме
    Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1 2
    Тренер вратарей сборной России оценил дебют Сафонова в «ПСЖ» 1
    Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2024 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1725326945
    Посмотрим. Пока перспективы вырисовываются не особо оптимистичные.
    Ответить
    slavа0508
    1725339317
    Сейчас посмотрел состав ПСЖ на бомбардире . его даже в составе нет .
    Ответить
    odessakmv
    1725341859
    когда рак на горе свиснет.... когда гора пойдет к .... когда .... ..... НИКОГДА!!!
    Ответить
    odessakmv
    1725341999
    "Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами. Это сто процентов...." - Это в ФК Ростове самое главное, видели в прошлом, да и в этом уже сезоне было.... А я всегда думал, что главные качества вратаря реакция, прыгучесть, гибкость, игра на ленточке и на выходах
    Ответить
    Skull_Boy
    1725342208
    Ни-ког-да
    Ответить
    Garrincha58
    1725342696
    Если только травму получит итальянец тогда можно на что то рассчитывать. Похожая ситуация в Реале
    Ответить
    SLADE2019
    1725343165
    Какое то дерьмо, ждать пока человек не даст осечку. Так недалеко до того, чтобы ждать, когда Донарума поскользнется и ноги себе сломает.
    Ответить
    BLACK Wolf 1982
    1725377709
    Вам всем ещё не сказали, что Доннарумма сменщик Сафонова?!
    Ответить
    odoon
    1725419893
    Такое ощущение, что Кафанов всю жизнь ждал такого события, теперь каждый день с ним по новости, каждый пук, и даже потенциальный, выдуманный пук, Сафонова комментирует. И ведь наверняка копеечку за это получает.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+