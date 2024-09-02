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    • Мамаев присутствовал на родах второго сына: «В этот раз видел вообще все»

    Мамаев присутствовал на родах второго сына: «В этот раз видел вообще все»

    Жена Павла Мамаева сообщила, что бывший футболист присутствовал на ее родах в конце августа.

    У пары родился сын, которого назвали Павлом.

    «Паша, конечно, тоже герой. На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все, весь процесс, и в шоке, через что проходит женщина...

    Хотя я против, чтобы он был. Но он заходит, когда меня «вырубают», без спроса», – написала Надежда Санько в соцсетях.

    Фото: соцсети Надежды Санько

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    Источник: Super

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    02.09.2024 17:56
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    Комментарии (17)
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    Мордаванин
    1725290026
    с зоны нормальными не выходят
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    val69
    1725290536
    Бл, кому это надо смотреть... Дегенераты 90-х....
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    DVOK68
    1725290705
    Экстремал(
    Ответить
    ...уефан
    1725290971
    ...вот, оно тебе, дурню, надо было!?...
    Ответить
    ivany4
    1725295186
    Ну после этого осталось сказать - все, жизнь удалась, можно на покой.))
    Ответить
    Vlad-VS-google
    1725297839
    Не успел Паша очередную силикошу с прицепом подцепить, а она уже 2 родила О_о Вот что баксы животворящие делают!
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    Валентина-Павлюкс-yandex
    1725351355
    Ну всё. Развод обеспечен.Такое нельзя мужикам смотреть.Зря он всё это увидел.
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