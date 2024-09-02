Мамаев присутствовал на родах второго сына: «В этот раз видел вообще все»

Жена Павла Мамаева сообщила, что бывший футболист присутствовал на ее родах в конце августа.
У пары родился сын, которого назвали Павлом.
«Паша, конечно, тоже герой. На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все, весь процесс, и в шоке, через что проходит женщина...
Хотя я против, чтобы он был. Но он заходит, когда меня «вырубают», без спроса», – написала Надежда Санько в соцсетях.
- Мамаев закончил карьеру в феврале 2023 года.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».
- В составе сборной России хавбек поучаствовал в 15 матчах.
Фото: соцсети Надежды Санько