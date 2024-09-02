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    • Итоги августовского сезона «Конкурса прогнозов»: Veron_HS – лучший!

    Итоги августовского сезона «Конкурса прогнозов»: Veron_HS – лучший!

    В первые дни месяцев мы традиционно подводим итоги сезонов нашего «Конкурса прогнозов». Вот и сегодня пришла пора поздравить сильнейших по итогам августа.

    Практически каждый день месяца был отдельным туром, и лучше всех на этой солидной дистанции себя показали следующие участники.

    1. Veron_HS – 34786 баллов.

    2. Garrincha58 – 33483.

    3. Ольгерт – 33103.

    4. Romeo 123 – 32911.

    5. Segarul – 31882.

    Совершенно новый топ-5 по сравнению с прошлым месяцем. Желаем не сбавлять оборотов, а кому-то – прибавлять!

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к сентябрьскому сезону! Первую неделю посвятим матчам сборных.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

    Спасибо за внимание.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2024 22:15
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