Итоги августовского сезона «Конкурса прогнозов»: Veron_HS – лучший!

В первые дни месяцев мы традиционно подводим итоги сезонов нашего «Конкурса прогнозов». Вот и сегодня пришла пора поздравить сильнейших по итогам августа.
Практически каждый день месяца был отдельным туром, и лучше всех на этой солидной дистанции себя показали следующие участники.
1. Veron_HS – 34786 баллов.
2. Garrincha58 – 33483.
3. Ольгерт – 33103.
4. Romeo 123 – 32911.
5. Segarul – 31882.
Совершенно новый топ-5 по сравнению с прошлым месяцем. Желаем не сбавлять оборотов, а кому-то – прибавлять!
По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к сентябрьскому сезону! Первую неделю посвятим матчам сборных.
Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!
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Спасибо за внимание.