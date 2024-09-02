Ташуев ответил, готов ли он вернуться в «Ахмат»

Сергей Ташуев прокомментировал возможность во второй раз возглавить «Ахмат».

«Я в свое время ушел из «Ахмата» с хорошим результатом. Но тогда осталась недосказанность.

У меня был контракт на три года. Для меня была честь работать там. Мы ставили большие задачи, которых хотелось добиться. Поэтому и осталась недосказанность.

Если клуб сделает мне предложение, учитывая, что это родные для меня город и команда, что там ставят высокие задачи, конечно, я согласился бы. Но пока я нахожусь без предложений», – заявил Ташуев.