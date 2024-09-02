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    Ташуев ответил, готов ли он вернуться в «Ахмат»

    Сергей Ташуев прокомментировал возможность во второй раз возглавить «Ахмат».

    «Я в свое время ушел из «Ахмата» с хорошим результатом. Но тогда осталась недосказанность.

    У меня был контракт на три года. Для меня была честь работать там. Мы ставили большие задачи, которых хотелось добиться. Поэтому и осталась недосказанность.

    Если клуб сделает мне предложение, учитывая, что это родные для меня город и команда, что там ставят высокие задачи, конечно, я согласился бы. Но пока я нахожусь без предложений», – заявил Ташуев.

    • «Ахмат» уволил Магомеда Адиева с поста главного тренера.
    • Грозненцы занимают 15-е место в РПЛ с 5 очками в 7 турах.
    • Ташуев возглавлял команду с сентября 2022-го по август 2023-го года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2024 15:30
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    Алим Терек
    1725289327
    надеюсь что тебя пригласят
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