Ташуев ответил, готов ли он вернуться в «Ахмат»

Сергей Ташуев прокомментировал возможность во второй раз возглавить «Ахмат».
«Я в свое время ушел из «Ахмата» с хорошим результатом. Но тогда осталась недосказанность.
У меня был контракт на три года. Для меня была честь работать там. Мы ставили большие задачи, которых хотелось добиться. Поэтому и осталась недосказанность.
Если клуб сделает мне предложение, учитывая, что это родные для меня город и команда, что там ставят высокие задачи, конечно, я согласился бы. Но пока я нахожусь без предложений», – заявил Ташуев.
- «Ахмат» уволил Магомеда Адиева с поста главного тренера.
- Грозненцы занимают 15-е место в РПЛ с 5 очками в 7 турах.
- Ташуев возглавлял команду с сентября 2022-го по август 2023-го года.