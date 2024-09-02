Мусаев рассказал, какую установку он никогда не даст «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ход матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

– После первого забитого мяча сложилось впечатление, что «Краснодар» отошел на свою половину поля. Такая была установка от вас?

– От меня никогда не будет установки идти на свою половину, никогда. Это наша небольшая болезнь. Забили гол, неплохо играли, потом «присели» назад. Концовку тайма сыграли хорошо, со второго тайма нормальный был контроль, шли вперед, создавали моменты, забили. Эта проблема была, но непродолжительное время.

– Когда поняли, что это победа?

– Когда увидел, что добавили пять минут. Подумал, что за пять минут они точно три не забьют.