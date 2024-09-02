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    • Реакция Галактионова на две результативные ошибки Лантратова в матче с «Краснодаром»

    Реакция Галактионова на две результативные ошибки Лантратова в матче с «Краснодаром»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о двух ошибках Ильи Лантратова в матче с «Краснодаром» (0:3).

    Вратарь дважды ошибся в первом тайме, после чего краснодарцы забили два гола.

    «Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Все могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.

    Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем.

    Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2024 01:55
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    Комментарии (3)
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    Янвapь 69
    1725252126
    Галактионов - это +- удачливый фезрук
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    Паровозов
    1725255914
    Тяжело смотреть на ляпы Лантрата, все привыкли что он тащит каждую игру.
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