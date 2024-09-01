Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил итог матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

«Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. «Локомотив» по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть и дальше в бой с новыми силами», – сказал Мусаев.

«Краснодар» идет в РПЛ 2-м.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

Следующий соперник – «Ростов» (14 сентября).

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