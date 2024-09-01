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    • Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Локомотивом»

    Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил итог матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

    «Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. «Локомотив» по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

    Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть и дальше в бой с новыми силами», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
    • Следующий соперник – «Ростов» (14 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2024 22:26
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1725219766
    Неплохо бы Лантратову прислать премиальные. )
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    FCSpartakM
    1725262776
    Что с Динамо, что тут Краснодар не наиграл на победы. Просто так получилось. А везение когда-то проходит. В плане игры Краснодар ни в чем не прибавил по сути.
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    Бригадный
    1725263124
    Мурад красивую игру выстраивает! Молодец!
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