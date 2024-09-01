Галактионов прокомментировал 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Илья Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всe могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.

Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал Галактионов.

«Локо» прервал 7-матчевую победную серию.

Команда опустилась на 3-е место в РПЛ.

Следующий соперник – «Оренбург» (14 сентября).

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