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    • Галактионов прокомментировал 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

    Галактионов прокомментировал 0:3 «Локомотива» от «Краснодара»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «Илья Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всe могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан.

    Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить», – сказал Галактионов.

    • «Локо» прервал 7-матчевую победную серию.
    • Команда опустилась на 3-е место в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Оренбург» (14 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2024 22:21
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    Комментарии (6)
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    Max-Min-vkontakte
    1725218732
    Быки оказались с яйцами)
    Ответить
    Бриг
    1725220717
    Краснодару везёт во второй игре подряд. Так не может быть всегда.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1725220773
    Сходите подотритесь, и снова за работу, под откос с рельсов не сошли же.
    Ответить
    Cleaner
    1725226221
    Гол Локомотива в первом тайме нужно было засчитать. Если ВАР почти пять минут не мог решить был офсайд или нет, то все сомнения в офсайде нужно засчитывать в пользу атакующей команды.
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    DVOK68
    1725254532
    Бывают и нежданчики.У всех.
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