Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Факел». Игра состоится 1 сентября, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Сутормин, Глебов, Кучаев, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Сенханджи, Альшин, Дзиов, Мертенс, Щетинин, Брахими, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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