Семак прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приходе в команду форварда Александра Соболева.

– Александр Соболев официально стал футболистом «Зенита». Тем не менее телеграм-каналы много пишут на этот счет и утверждают, что вы якобы были против этого трансфера. Можете, пожалуйста, прокомментировать, насколько это соответствует действительности?

– Я думаю, что нет никакого смысла комментировать слухи, которые исходят из телеграм-каналов. Там столько всего пишут, что обращать внимание не стоит ни на что. Я вчера поздравил Александра с приходом в наш клуб. Он очень хотел перейти именно к нам, пошел на определенные уступки. Естественно, я думаю, что ему прежде всего хочется играть в футбол, хочется выигрывать, хочется стать чемпионом России.

Для нас это игрок максимально мотивированный, который поможет нам, безусловно. Его статистика выступления за «Спартак» говорит о том, что этот игрок может и забивать, и отдавать. А касаемо воспитанников барнаульского футбола, это очень хорошая школа. И Валера Минько, и тот же Саша Ерохин. Много игроков оттуда, которые отличаются хорошим спортивным характером.

– Сергей Богданович, вчера «Зенит» официально объявил о трансфере Соболева. На ваш взгляд, могут ли у него возникнуть проблемы с адаптацией, с учетом его прошлого в «Спартаке» и с учетом тех высказываний, которые он делал, выступая за «Спартак»? Например, в 2023 году он заявил, что Малком и Клаудиньо – это два жестких провокатора, которых в России вознесли до небес. А к ним даже нельзя подойти и нельзя с ними разговаривать. Считаете ли вы, что у него могут возникнуть из-за этого проблемы после перехода в «Зенит»?

– Не считаю абсолютно. Уверен, у него в команде не будет никаких проблем. Лусиано приехал, два дня потренировался, вышел сегодня – нет проблем. Что касается Александра, уверен, что в команде и в раздевалке у него проблем никаких не будет. Он будет работать и выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде и заслужить уважение болельщиков.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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