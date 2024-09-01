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    Семак прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приходе в команду форварда Александра Соболева.

    Александр Соболев официально стал футболистом «Зенита». Тем не менее телеграм-каналы много пишут на этот счет и утверждают, что вы якобы были против этого трансфера. Можете, пожалуйста, прокомментировать, насколько это соответствует действительности?

    – Я думаю, что нет никакого смысла комментировать слухи, которые исходят из телеграм-каналов. Там столько всего пишут, что обращать внимание не стоит ни на что. Я вчера поздравил Александра с приходом в наш клуб. Он очень хотел перейти именно к нам, пошел на определенные уступки. Естественно, я думаю, что ему прежде всего хочется играть в футбол, хочется выигрывать, хочется стать чемпионом России.

    Для нас это игрок максимально мотивированный, который поможет нам, безусловно. Его статистика выступления за «Спартак» говорит о том, что этот игрок может и забивать, и отдавать. А касаемо воспитанников барнаульского футбола, это очень хорошая школа. И Валера Минько, и тот же Саша Ерохин. Много игроков оттуда, которые отличаются хорошим спортивным характером.

    – Сергей Богданович, вчера «Зенит» официально объявил о трансфере Соболева. На ваш взгляд, могут ли у него возникнуть проблемы с адаптацией, с учетом его прошлого в «Спартаке» и с учетом тех высказываний, которые он делал, выступая за «Спартак»? Например, в 2023 году он заявил, что Малком и Клаудиньо – это два жестких провокатора, которых в России вознесли до небес. А к ним даже нельзя подойти и нельзя с ними разговаривать. Считаете ли вы, что у него могут возникнуть из-за этого проблемы после перехода в «Зенит»?

    – Не считаю абсолютно. Уверен, у него в команде не будет никаких проблем. Лусиано приехал, два дня потренировался, вышел сегодня – нет проблем. Что касается Александра, уверен, что в команде и в раздевалке у него проблем никаких не будет. Он будет работать и выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде и заслужить уважение болельщиков.

    • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
    • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
    • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    01.09.2024 10:27
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1725176796
    Зачем в Зените дельфинарий?
    Ответить
    ziborock
    1725176929
    Что там комментировать, Спартак вынес мусор на помойку!)))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725178316
    Ну а если и был против,так кто ж скажет об этом вслух
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1725180560
    Трудно подбирать слова, когда говорить на эту тему совсем не хочется... *****
    Ответить
    Taps
    1725183721
    Крупнейшая ошибка Семака. Соболев потянет Семака на выход ...
    Ответить
    vvv123
    1725183779
    Придется дельфинарий строить на Газпром Арене, на лавке зенитовской!
    Ответить
    Спартачище
    1725185534
    соболек походу продолжит бесконечно в КС катать. А почему бы и нет за треху
    Ответить
    Plyash
    1725189746
    Сергей Поганыч что-то не договаривает,скромничает...
    Ответить
    Sergey-Martinov-yandex
    1725208547
    Хапнешь ты с ним лиха, Серёга. Человек проблема. И никуда ты от этого не денешься.
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