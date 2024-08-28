ЦСКА заинтересован в нападающем «Сочи»

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего Сауля Гуарирапы из «Сочи». Однако проблемой может стать сумма трансфера.

По данным Metaratings.ru, клуб Первой лиги готов попросить за переход венесуэльского форварда от 4 до 5 миллионов евро.