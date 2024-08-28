ЦСКА заинтересован в нападающем «Сочи»

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего Сауля Гуарирапы из «Сочи». Однако проблемой может стать сумма трансфера.
По данным Metaratings.ru, клуб Первой лиги готов попросить за переход венесуэльского форварда от 4 до 5 миллионов евро.
- 21-летний Гуарирапа в этом сезоне провел за «Сочи» 7 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
- Гуарирапа выступает за «Сочи» с января этого года. Летом клуб выкупил его у «Каракаса» и подписал контракт с игроком до 2028 года.
Источник: Metaratings.ru