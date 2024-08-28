Анчелотти высказался об отсутствии голов Мбаппе в Примере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что форвард Килиан Мбаппе пока не забивал в Примере.

«Адаптация Мбаппе продолжается, Килиан делает успехи в этом. Он работает и прогрессирует.

Нет голов в Примере? Последний гол Мбаппе был 14 августа в матче с «Аталантой». Прошло две недели. Беспокоиться рано», – считает Анчелотти.