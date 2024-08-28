Анчелотти высказался об отсутствии голов Мбаппе в Примере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что форвард Килиан Мбаппе пока не забивал в Примере.
«Адаптация Мбаппе продолжается, Килиан делает успехи в этом. Он работает и прогрессирует.
Нет голов в Примере? Последний гол Мбаппе был 14 августа в матче с «Аталантой». Прошло две недели. Беспокоиться рано», – считает Анчелотти.
- Французский форвард Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом.
- В двух играх испанской Примеры у Килиана 0 голов.
- В ближайшем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом».
Источник: AS