Дзюба прокомментировал информацию об отказе от трансфера на Кипр

Нападающий Артем Дзюба не подтвердил, что его звали на Кипр.
– Александр Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.
– Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой.
- Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 миллионов рублей в месяц.
- В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.