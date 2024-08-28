Дзюба прокомментировал информацию об отказе от трансфера на Кипр

Нападающий Артем Дзюба не подтвердил, что его звали на Кипр.

– Александр Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в «Арис». Мы не можем понять, шутка это или нет.

– Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой.