Семшов одним словом охарактеризовал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о кубковом матче «Спартака» и «Динамо» Мх (0:1).
«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны «Спартак» с трудом выходил. Во втором тайме «красно‑белые» добавили, «Динамо» оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа.
Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», – сказал Семшов.
- Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
- В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо» Мх лидирует.