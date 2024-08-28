Семшов одним словом охарактеризовал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о кубковом матче «Спартака» и «Динамо» Мх (0:1).

«Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны «Спартак» с трудом выходил. Во втором тайме «красно‑белые» добавили, «Динамо» оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа.

Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», – сказал Семшов.