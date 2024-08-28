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    • Семшов одним словом охарактеризовал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

    Семшов одним словом охарактеризовал победу «Динамо» Мх над «Спартаком»

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о кубковом матче «Спартака» и «Динамо» Мх (0:1).

    «Ребята из Махачкалы выстояли, хотя в первом тайме был вязкий футбол. Видели, что из обороны «Спартак» с трудом выходил. Во втором тайме «красно‑белые» добавили, «Динамо» оборонялось, для клуба из Дагестана это историческая победа.

    Давид Волк молодец, пару классных сейвов сделал. Сильный вратарь, мне он нравится», – сказал Семшов.

    • Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
    • В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо» Мх лидирует.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2024 11:20
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1724839525
    Вообще то оно ключевое, но далеко не одно. Выстояли динамовцы южные. Молодцы.
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    andr45
    1724840818
    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов испугался прокомментировать поражение «Zenitе» в кубковом матче «Акрону»)
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