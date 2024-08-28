Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Радимов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

    Владислав Радимов оценил перспективы «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

    • Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 турах чемпионата России.
    • «Локо» опередил «Зенит» на 1 балл и вышел в лидеры Премьер-лиги.

    – «Локомотив» на первом месте после шестого тура. Можно ли было себе такое представить, ну, условно, три тура назад, например?

    – Нет, вообще, честно скажу, я думал, что «Локомотиву» в этом году будет очень тяжело, и там место пятое-шестое в лучшем случае.

    – За счет чего железнодорожники в лидерах? Все-таки это осечки конкурентов или Галактионов реально построил такую команду?

    – Команда хорошая, разобрались с дорогими игроками вроде Жемалетдинова и Миранчука, отказались от их услуг и сделали ставку на молодежь. Это себя оправдывает.

    Хотя доля удачи все равно здесь важна, и она им сопутствует в каких-то матчах. Но эту удачу надо заслужить, и в этом плане все в совокупности дает то, что «Локомотив» первый.

    – А матч с «Ростовом» оставил какие впечатления? Пожар, «на жилах» или плюс-минус уверенно?

    – Вы знаете, «Локомотив» добавил в организации игры в обороне. Даже несмотря на то что качество игроков в обороне не самое сильное, но организации стало больше и отсюда результат такой.

    Но такие «валидольные» концовки надо, конечно, убирать, еще пару минут – и «Ростов» мог сравнять. Если бороться за самые высокие места, то такое надо убирать.

    – На ваш взгляд, того самого запаса прочности, о котором мы говорили не раз, хватит ли «Локо»? Они в следующем туре играют с «Краснодаром», кстати. Достаточно ли у них сил, чтобы как-то продержаться на вершине, скажем так?

    – Ну, объективно говоря, конечно же, это очень тяжело. И я думаю, что его не хватит по одной простой причине – слишком молодая команда.

    Но, с другой стороны, это вызывает уважение. Там десять россиян выходят на поле и показывают довольно-таки быстрый футбол, командную скорость, которая у «Локомотива», конечно, на высочайшем уровне.

    Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить.

    Новости по теме
    Радимов оценил перспективы Пьянича в ЦСКА 7
    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака» 8
    Радимов сделал предположение о будущем Абаскаля 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2024 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+