Радимов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

Владислав Радимов оценил перспективы «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 турах чемпионата России.

«Локо» опередил «Зенит» на 1 балл и вышел в лидеры Премьер-лиги.

– «Локомотив» на первом месте после шестого тура. Можно ли было себе такое представить, ну, условно, три тура назад, например?

– Нет, вообще, честно скажу, я думал, что «Локомотиву» в этом году будет очень тяжело, и там место пятое-шестое в лучшем случае.

– За счет чего железнодорожники в лидерах? Все-таки это осечки конкурентов или Галактионов реально построил такую команду?

– Команда хорошая, разобрались с дорогими игроками вроде Жемалетдинова и Миранчука, отказались от их услуг и сделали ставку на молодежь. Это себя оправдывает.

Хотя доля удачи все равно здесь важна, и она им сопутствует в каких-то матчах. Но эту удачу надо заслужить, и в этом плане все в совокупности дает то, что «Локомотив» первый.

– А матч с «Ростовом» оставил какие впечатления? Пожар, «на жилах» или плюс-минус уверенно?

– Вы знаете, «Локомотив» добавил в организации игры в обороне. Даже несмотря на то что качество игроков в обороне не самое сильное, но организации стало больше и отсюда результат такой.

Но такие «валидольные» концовки надо, конечно, убирать, еще пару минут – и «Ростов» мог сравнять. Если бороться за самые высокие места, то такое надо убирать.

– На ваш взгляд, того самого запаса прочности, о котором мы говорили не раз, хватит ли «Локо»? Они в следующем туре играют с «Краснодаром», кстати. Достаточно ли у них сил, чтобы как-то продержаться на вершине, скажем так?

– Ну, объективно говоря, конечно же, это очень тяжело. И я думаю, что его не хватит по одной простой причине – слишком молодая команда.

Но, с другой стороны, это вызывает уважение. Там десять россиян выходят на поле и показывают довольно-таки быстрый футбол, командную скорость, которая у «Локомотива», конечно, на высочайшем уровне.

Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить.