«Атлетико» арендовал аргентинского вратаря

Вратарь Хуан Муссо перешел на правах аренды из «Аталанты» в «Атлетико». Она рассчитана до конца сезона.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. «Атлетико» сможет выкупить игрока за 7 миллионов евро.

30-летний Муссо провел в этом сезоне 2 матча за бергамасков – в одной из них пропустил 2 гола, а другую сыграл на ноль. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 24 встречах за «Аталанту», пропустил 21 мяч, сыграл 11 матчей на ноль.

Муссо выигрывал Кубок Америки-2021 в составе сборной Аргентины.