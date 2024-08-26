Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Слуцкий раскрыл, зачем прилетел в Россию

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после прилета из Китая в Россию.

    – Дзюба говорил, что вы скучаете по Москве. Какие чувства испытали, когда оказались в столице впервые с марта?

    – Ты скучаешь, когда есть свободное время, а у тренера его практически нет. Накануне я был в Волгограде, впервые за год посетил матч своей академии.

    Поэтому сейчас нахожусь в раше [в спешке]: перелет, перелет, три игры в Волгограде, совещание, еще перелет, приехал домой, переоделся – и сразу на Т-Лигу.

    В России сейчас испытываю большие эмоции от встреч с близкими людьми.

    – А от города?

    – Было приятно зайти в квартиру, в которой не был полгода. С сыном прогулялись по Москве – шикарная погода.

    – Куда обязательно сходите в Москве?

    – Конечно, у меня есть любимые места, но сейчас, к сожалению, в Москве еще не открыт театральный сезон.

    Посмотрел – идут только антрепризные спектакли, которые я не очень люблю. Эту потребность не смогу удовлетворить.

    В основном в России буду выполнять свои амбассадорские договоренности. Приятного мало, но это важно.

    Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

    Новости по теме
    Слуцкий потерпел второе поражение в Китае 5
    Слуцкий отреагировал на предложение возглавить сборную Китая 2
    «Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1724696172
    "Вкусно-и точка!",пора домой ,в Шанхай!Кто-то наркотиками пробавляется,а Ленька привёз и сбыл партию "Молочного улуна".Сегодня уже свежак покупал.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+