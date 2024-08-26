Слуцкий раскрыл, зачем прилетел в Россию

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после прилета из Китая в Россию.

– Дзюба говорил, что вы скучаете по Москве. Какие чувства испытали, когда оказались в столице впервые с марта?

– Ты скучаешь, когда есть свободное время, а у тренера его практически нет. Накануне я был в Волгограде, впервые за год посетил матч своей академии.

Поэтому сейчас нахожусь в раше [в спешке]: перелет, перелет, три игры в Волгограде, совещание, еще перелет, приехал домой, переоделся – и сразу на Т-Лигу.

В России сейчас испытываю большие эмоции от встреч с близкими людьми.

– А от города?

– Было приятно зайти в квартиру, в которой не был полгода. С сыном прогулялись по Москве – шикарная погода.

– Куда обязательно сходите в Москве?

– Конечно, у меня есть любимые места, но сейчас, к сожалению, в Москве еще не открыт театральный сезон.

Посмотрел – идут только антрепризные спектакли, которые я не очень люблю. Эту потребность не смогу удовлетворить.

В основном в России буду выполнять свои амбассадорские договоренности. Приятного мало, но это важно.

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