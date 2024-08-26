Мбаппе поделился впечатлениями от дебюта на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своих эмоциях после матча с «Вальядолидом» (3:0).

Француз дебютировал на «Сантьяго Бернабеу».

Он вышел в старте и был заменен на 86-й минуте.

Мбаппе ни разу не забил в 2 играх Примеры.

«Я очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, взяли 3 очка, это был отличный вечер.

Поддержка болельщиков была великолепной. Спасибо всем. Это был замечательный момент, мы хотели выиграть первый домашний матч, что и сделали. Я очень рад. Мы собираемся достичь большего.

Как я себя чувствовал? Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сыграть за «Реал» на этом стадионе было исполнением мечты. Теперь мы стремимся к большему. У нас новая игра в четверг, и мы снова надеемся выиграть», – заявил Мбаппе.